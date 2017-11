Poutine dénonce «une imitation» au lieu d'un vrai combat contre le terrorisme

Le Président russe a dénoncé «une imitation» au lieu d'un vrai combat contre le terrorisme.

Se prononçant lors de la réunion de la commission de coopération militaro-technique entre la Russie et les pays étrangers, Vladimir Poutine a constaté que certains participants au marché des armes s'écartaient systématiquement des normes et des principes du droit international.

«Nous voyons un certain nombre de tendances inquiétantes qui se manifestent de plus en plus souvent ces derniers temps. Il s'agit, tout d'abord, de l'écart systématique de certains participants au marché des armes des normes et des principes du droit international, il s'agit de menaces directes contre des États souverains. Au lieu d'un vrai combat contre les groupements terroristes, il y a une imitation de cette lutte, les approvisionnements en armes incontrôlés augmentant», a déclaré le chef de l'État russe.

Selon lui, les armes qui arrivent aujourd'hui à l'opposition modérée se retrouvent le lendemain chez les terroristes.

«Il y a une impression que les points chauds et les zones de conflit se sont transformés pour certains en business rentable, en lien avec les schémas grisâtres visant à la fourniture d'armes aux pays et aux régions en proie à une situation militaire et politique instable», a ajouté M. Poutine.