Selon Trump, le problème nord-coréen pourrait être réglé «facilement et rapidement»

Lors d'une rencontre à Pékin avec le président chinois Xi Jinping, Donald Trump a appelé ce dernier à s'impliquer fortement sur le dossier nord-coréen.

«La Chine peut régler ce problème facilement et rapidement», a signalé le président américain, demandant également l'aide de la Russie face à une situation «potentiellement dramatique».

Le dirigeant chinois a noté pour sa part que les relations entre Pékin et Washington «concernaient la paix, la stabilité et le développement dans le monde entier».

«Pour la Chine et les États-Unis, la coopération reste l'unique choix juste», a affirmé M. Xi.

Il a fait savoir qu'il avait évoqué avec Donald Trump le renforcement de la coordination sur l'Afghanistan et la péninsule coréenne et que les deux dirigeants s'étaient tombés d'accord pour «stimuler l'essor des relations sino-américaines».

© AFP 2017 Ed Jones «On ne nous fera pas peur»: Trump appelle à davantage d’isolement de la Corée du Nord

Lors d'une conférence de presse à Séoul, mardi 7 novembre, le président américain a appelé la Russie et la Chine à diminuer les liens économiques et diplomatiques avec la Corée du Nord. Plus tôt dans la journée, Donald Trump a déclaré devant le Parlement sud-coréen que le «temps de la force» était venu et que «le monde ne pouvait pas tolérer la menace d'un régime laissé-pour-compte qui brandissait des armes nucléaires».

Soucieux de la stabilisation sur la péninsule coréenne, Moscou et Pékin avait précédemment proposé à Pyongyang d'instaurer un moratoire sur les essais nucléaires et les tirs de missiles en demandant en contrepartie à Séoul et à Washington de s'abstenir d'organiser des exercices militaires dans la région. Cependant, Washington n'a pas répondu à cette initiative.