Les Émirats arabes unis achètent deux corvettes Gowind, annonce Macron

Deux corvettes Gowind, fabriquées par l'entreprise française Naval Group, anciennement DCNS, ont été achetées par les Émirats arabes unis, a affirmé Emmanuel Macron au cours d'une conférence de presse ce jeudi, au dernier jour de son déplacement dans le pays. Les bâtiments multi-missions ont été acquis avec une option pour la commande de deux navires supplémentaires à Naval Group, précise l'agence Reuters, se référant à un communiqué de la présidence française.

Macron aux Émirats arabes unis, piégé par sa politique d'équilibre?

La société Naval Group construira les deux corvettes en coopération avec la Abu Dhabi Ship Building Company (ADSB).

Précédemment, le Président français avait tenu un certain nombre de rencontres, y compris avec le prince héritier d'Abou Dhabi Mohammed ben Zayed al-Nahyane, commandant en chef adjoint des Forces armées émiriennes.

Les corvettes de type Gowind sont conçues pour assurer des missions de surveillance et de souveraineté, de contre-piraterie, ainsi que de lutte anti-sous-marine. La classe Gowind se compose de vaisseaux de 40 à 102 mètres et d'un déplacement d'eau d'entre 550 et 2.400 tonnes.