Abou Kamal: la Défense russe annonce l'élimination des terroristes et le début du déminage

Soutenue par l'aviation russe, l’armée syrienne a libéré Abou-Kamal, dernier bastion des terroristes en Syrie, a signalé le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, notant que les avions russes avaient éliminé un certain nombre de terroristes. Actuellement, les démineurs s’occupent de la neutralisation des engins explosifs dans la ville.

Le ministre russe de la Défense a commenté libération de la ville syrienne d'Abou Kamal survenue jeudi soir, le 8 novembre.

«Les travaux de déminage de Deir ez-Zor et de Mayadine sont en cours actuellement. Aujourd'hui, ils ont commencé à déminer Abou-Kamal, le dernier grand bastion et le centre où se concentrait un important groupe de terroristes. Certains d'entre eux ont été éliminés, certains ont traversé l'Euphrate et se sont dirigés vers le nord. J'espère que là ils seront accueillis avec dignité», a déclaré le ministre russe de la Défense.

Le chef des troupes russes en Syrie, le général Sergueï Sourovikine, a annoncé au ministre russe de la Défense la libération de la ville.

En outre, le chef de la Défense russe a félicité les collègues syriens pour une mission réussite de la libération.

«Nos félicitations aux collègues syriens: je vous félicite pour la réussite de l'opération qui a été menée au cours des quatre derniers jours. Les Forces aériennes ont montré toutes leurs compétences, et surtout dans des conditions météorologiques difficiles, ils ont rempli toutes les tâches assignées», a souligné M. Choïgou.

© Sputnik. Andrei Stenin Un officier syrien ayant participé à la libération d’Abou Kamal parle à Sputnik

Les troupes gouvernementales syriennes et leurs alliés, y compris les unités libanaises du Hezbollah, ont chassé les terroristes de Daech de leur dernier bastion, Abou Kamal, a annoncé le 8 novembre un commandant d'un détachement soutenant le Président syrien, Bachar el-Assad. Abou Kamal est une ville de l'est de la Syrie située sur le fleuve Euphrate près de la frontière avec l'Irak.