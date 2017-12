Syrie: inauguration d’une crèche de Noël dans la ville chrétienne de Saïdanaya

La Syrie panse ses plaies et se tourne progressivement vers l'avenir en renouant avec ses traditions. Alors que la fête de Noël approche, une crèche de 400 m2 a été inaugurée dans la ville de Saïdanaya, située non loin de Damas. Un grand sapin richement décoré illumine également la ville en cette période de fête.

Le père Ephraïm Maalouli, représentant du Patriarcat Grec-orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient, a déclaré à l'agence Sana que:

« l'inauguration de la crèche et l'illumination du sapin de Noël est un message de la Syrie au monde entier pour lui dire qu'elle a été et restera une terre d'amour et de paix, et nous prions le Seigneur pour que la paix et la sérénité reviennent sur tout son territoire et qu'elle puisse vivre dans la prospérité, la générosité et la bénédiction».

Pour rappel, située à une trentaine de kilomètres au nord-est de Damas, la ville de Saïdanaya est un des hauts lieux du christianisme au Proche-Orient, où les croyants chrétiens se rendent en pèlerinage. Les musulmans fréquentent également ces lieux saints.