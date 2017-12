Le maintien de la présence «illégale» des États-Unis en Syrie crée des obstacles «réels» pour le règlement politique dans ce pays et met en question son intégrité, a déclaré dans une interview à RIA Novosti Sergueï Lavrov.

Selon lui, les autorités syriennes «toléraient de facto les Américains» sur leur sol, au nom de la lutte antiterroriste. Or les «tentatives de justifier le maintien de leur présence après la défaite de Daech, ne résistent pas à la critique», a indiqué le ministre.

© AFP 2017 Marco Longari Moscou note des tentatives de déstabiliser la situation en Syrie après le retrait russe

Le chef de la diplomatie russe a rappelé qu'en marge du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) tenus au Vietnam, les Présidents russe et américain ont adopté une déclaration commune dans laquelle ils ont exprimé leur «attachement au maintien de l'intégrité, de la souveraineté et de la laïcité de l'État syrien.» M. Lavrov a par ailleurs ajouté que la Russie évoquait régulièrement devant ses partenaires américains la question de l'«illégalité foncière, du point de vue du droit international, de leur activité militaire sur le territoire syrien».

Et de conclure: «Au cours de notre interaction avec les partenaires régionaux et internationaux, nous ne cesserons de rappeler la nécessité de respecter la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de cet État».