La frégate britannique HMS St Albans a escorté la frégate russe Amiral Gorchkov qui passait le long des eaux territoriales britanniques en mer du Nord, selon la Royal Navy.

Les principaux médias britanniques, notamment The Independent, The Daily Mail et The Guardian, ont couvert cet événement. Les lecteurs des publications ont activement partagé leurs opinions dans la section des commentaires de ces journaux.

Certains utilisateurs ont noté que le navire russe avait le droit d'être dans les eaux internationales.

«Un faux propagandiste: le navire russe a navigué dans les eaux internationales, et les russophobes du Parti conservateur parlent d'un acte d'agression. Pas besoin d'être fan de Poutine pour admettre que c'est stupide. Les dépenses militaires américaines sont neuf fois plus élevées qu'en Russie. Qui est la véritable menace à la paix mondiale?», a écrit un utilisateur sous le pseudo noli illegitimi carborundum.

De nombreux commentateurs ont attiré l'attention sur les propos du ministre britannique de la Défense, Gavin Williamson, qui a déclaré qu'il «n'hésiterait pas à protéger les eaux britanniques et ne tolérerait aucune forme d'agression».

«Les Russes ne sont pas un problème. Pourquoi ne pas envoyer ces menaces à ceux qui représentent une réelle menace pour les Britanniques?», se demande thornaby.

© AP Photo/ Russell Cheyne Cordonnier mal chaussé: comment la flotte britannique perd sa gloire

«Surpris que la marine britannique ait des navires en fonctionnement. Avec une telle flotte, les Russes sont notre dernier problème», note TrollsExterminator.

«Quoi? Nous avons donc un navire à flot, celui-ci sera bientôt mis au rebut ou vendu à l'Iran», ironise bogsnorkler.

De nombreux utilisateurs appellent à la paix et à la normalisation des relations entre les pays.

«Je ne comprends pas pourquoi le Royaume-Uni considère la Russie comme un ennemi. Qu'est-ce que la Russie nous a fait de mal? Le fait que les États-Unis et l'UE sont contre la Russie ne signifie pas que le Royaume-Uni devrait faire de même», déplore runbyidiots.

«C'est ridicule, les vrais ennemis sont juste à côté, et nous continuons à agresser un ours avec un bâton. Nous devons nous éloigner de la mentalité de la guerre froide», appelle outragerabblerabble.