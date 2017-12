Crash-test pleinement satisfaisant d’une voiture de luxe (vidéo)

L'entreprise suédoise Koenigsegg, fabricant de voitures de luxe, a rendu publique la vidéo du crash-test de son modèle Koenigsegg Regera.

L'automobile a résisté à de nombreuses épreuves, parmi lesquelles des chocs latéraux, sur l'avant et à l'arrière, y compris par des marteaux-piqueurs. L'habitacle n'a pas été déformé et les coussins gonflables ont bien fonctionné.La voiture a été envoyée à pleine vitesse sur un trottoir pour imiter la situation dans laquelle son conducteur en perdait le contrôle et qu'elle sortirait de la route. Au cours de ce test, la Regera n'a même pas perdu un pare-chocs.

La Koenigsegg Regera n'a été fabriquée qu'à 80 exemplaires, déjà tous vendus deux millions de dollars (1,67 million d'euros) minimum. Ce modèle est équipée d'un moteur V8 avec deux turbines de turbocompresseurs. Sa puissance atteint les 1.500 chevaux vapeur.