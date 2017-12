«Ces images démentent les déclarations des USA»: vidéo du retrait de Daech de Raqqa

© AP Photo/ Aamaq News Agency Les USA cherchent à «dissimuler les lourdes conséquences de leur opération à Raqqa»

«Tourne, tourne!», dit la voix off. Sur l’enregistrement, que des combattants des Forces démocratiques syriennes ont fourni à Ruptly, on voit des cars circuler dans les ruelles poussiéreuses d’une ville déserte et partiellement détruite. Il s’agit, selon ses auteurs, d’une vidéo montrant le retrait de Daech de la ville syrienne de Raqqa.

Comme ces combattants des FDS l’ont confié aux journalistes, des extrémistes ont mis le cap sur Deir ez-Zor, mais quelle est leur destination finale, les FDS l’ignorent.

«J’ai vu des terroristes de Daech. Ils sont partis à bord de camions et de cars vers Deir ez-Zor. Je ne sais pas où ils sont allés ensuite. Au total, près de 3.000 individus ont fui Raqqa – des terroristes et des membres de leurs familles, un millier d’entre eux étaient blessés», dit dans la vidéo un membre des FDS.

Le deuxième combattant précise que les extrémistes étaient nombreux à quitter la ville, précisant que les FDS «n’avaient pas peur d’eux».

Comme l’estiment des experts, l’enregistrement en question est une nouvelle preuve du fait que les Américains n’ont mis aucun obstacle au retrait des terroristes de Daech de Raqqa.

«Les extrémistes ont été autorisés à se retirer dans des zones sécurisées, d’où ils vont, probablement, poursuivre leur lutte contre les troupes gouvernementales et leurs alliés», a déclaré à la chaîne Jamal Wakim, professeur dans une université libanaise.

Selon ce dernier, «ces images démentent les déclarations des États-Unis sur le lutte contre le terrorisme et fondent les accusations selon lesquelles les États-Unis se servent des extrémistes pour servir leurs intérêts géopolitiques au Proche-Orient».