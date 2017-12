Victoire de la droite et défaite de la gauche en Autriche: les enseignements à tirer

L'élection du Président fédéral s'est soldée par une victoire très incertaine de la gauche qui avait mobilisé toutes ses forces à l'aide des médias et de l'Église pour imposer son candidat Van der Bellen, a rappelé à Sputnik Werner Reichel, rédacteur en chef de la revue qui procède à une analyse réaliste des processus en cours sur le continent européen.

«Ensuite, le peuple a sans doute réévalué la situation ce qui a amené lors des législatives, à une victoire grandiose des partis bourgeois de droite, notamment du Parti populaire autrichien (ÖVP) de Sebastian Kurz et du Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ, nationaliste) de Heinz-Christian Strache», a estimé l'interlocuteur de l'agence.

L'éditeur de «Frank&Frei» Christian Günther a reconnu dans un entretien accordé à Sputnik qu'il était devenu pour la première fois évident qu'une majorité conservative était possible en Autriche. Par ailleurs, il a expliqué la différence entre les Autrichiens et les Allemands.

«Les Autrichiens ne sont pas prêts à accepter la culture de l'hospitalité [imposée par Angela Merkel, ndlr]. Aussi, la résistance à celle-ci est-elle aussi grande en Autriche», a souligné M.Günther.

Et d'ajouter que le succès du Parti de la liberté d'Autriche était en quelque sorte comparable à celui de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD).

«Les conséquences des portes ouvertes et d'un afflux massif de migrants, c'est un État social hypertrophié où les dépenses "explosent", en affectant la qualité de vie de la population autrichienne. Il faut attendre pour voir si le nouveau gouvernement sera reconnu et s'il réussira, s'il pourra réaliser d'importantes réformes et travailler contre l'Union européenne et s'il osera même le faire», a noté l'éditeur, estimant que le temps de l'orientation de l'Europe exclusivement sur l'espace anglo-américain était révolu.

Selon Werner Reichel, les attaques actuelles contre la Russie sont parfaitement contreproductives.

«L'Europe et la Russie ont incontestablement besoin de bonnes relations étroites», a résumé le rédacteur en chef de «Frank&Frei».

On lit sur la couverture de la 4e édition de la revue sur laquelle on trouve, entre autres, la photo de la chancelière allemande: «Mauvaises cartes. Comment l'Europe perd son avenir».