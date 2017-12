Près de 1.300 actions humanitaires effectuées par la Russie sur le sol syrien en 2017

© Sputnik. Dmitriy Vinogradov Poutine signe l'accord sur la base russe de Tartous en Syrie

La Russie a dressé le bilan de son activité humanitaire en Syrie au cours de l'année qui s'achève.

«Au total pour l'année 2017, 1 296 actions humanitaires ont été menées. La population a reçu de la nourriture, des médicaments et des articles ménagers d'un poids total de plus de 2.000 tonnes. Plus de 67.000 Syriens ont reçu une aide médicale», indique le rapport du Centre russe pour la réconciliation des parties en Syrie.

Il est noté que grâce au travail conjoint du Centre et des autorités locales, 88 institutions médicales, 178 écoles, 35 jardins d'enfants, 152 installations d'approvisionnement en eau et en énergie ont été reconstruits.

En outre, depuis le début de l'année, plus d'un millier d'accords sur l'adhésion de localités au régime de cessation des hostilités ont été signés. De plus, 140 groupes armés illégaux ont rejoint la trêve en Syrie.