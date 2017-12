Israël s’apprête à donner le nom de Donald Trump à une nouvelle gare ferroviaire

Une nouvelle gare ferroviaire dont la construction est en cours à proximité du Mur des Lamentations à Jérusalem portera le nom Donald Trump, a déclaré Yisraël Katz, ministre israélien des Renseignements, à Yedioth Ahronoth.

«Le Mur des Lamentations est l'endroit le plus saint pour le peuple juif», a déclaré Yisraël Katz. «Et j'ai décidé de donner à la gare ferroviaire le nom du Président américain, Donald Trump, pour le remercier de sa décision courageuse et historique de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël».

La nouvelle gare se trouve dans le Quartier juif de la vieille ville de Jérusalem.

© Sputnik. Irina Kalashnikova Israël annonce son intention de se retirer de l'Unesco

Le Président Donald Trump a annoncé le 6 décembre que les États-Unis reconnaissaient Jérusalem comme capitale d'Israël et que l'ambassade américaine y serait transférée de Tel Aviv. L'initiative a provoqué la colère dans de nombreux pays — en Indonésie, dans le monde arabe, ainsi que des émeutes dans les territoires palestiniens. Des heurts entre manifestants et forces de sécurité israéliennes ont fait des victimes et plusieurs dizaines de blessés en Cisjordanie et à la frontière entre Israël et la bande de Gaza.