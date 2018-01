Un attentat-suicide de Daech à Kaboul fait 20 victimes

Le nombre de victimes de l'attentat-suicide qui a eu lieu hier soir à Kaboul est passé à 20, 30 autres personnes ont été blessées, a rapporté le média afghan Tolo News, citant le ministère afghan de l'Intérieur.

L'attentat a été commis par un kamikaze près d'un poste de contrôle de police situé dans le quartier PD9 de la capitale afghane. Daech a revendiqué cette attaque.

«Un kamikaze s'est fait exploser non loin des policiers qui essayaient de garantir la sécurité lors d'une manifestation», a indiqué un porte-parole du ministère, Nasrat Rahimi, cité par l'AFP.

La situation en Afghanistan s'est sensiblement détériorée ces derniers mois. La situation en Afghanistan et à Kaboul en particulier reste tendue à cause des actions des groupes terroristes Daech et du mouvement radical Taliban.

Antérieurement, l'ancien ambassadeur russe en Afghanistan, Zamir Kaboulov, avait déclaré que Daech s'était significativement renforcé en Afghanistan, où les effectifs de ce groupe terroriste dépassaient les 10.000 combattants, de nouvelles recrues arrivant de Syrie et d'Irak.