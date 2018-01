Un voyageur filme la panique à bord d’un avion suite à une collision à Toronto

La panique a saisi les passagers du vol de la compagnie aérienne WestJet après l'incendie suivant la collision vendredi de leur avion avec un autre à l'aéroport de Toronto, annonce le portail canadien Toronto Star.

Le Boeing 737-800 avec 168 passagers et six membres d'équipage à son bord arrivant de la ville mexicaine de Cancún a percuté un appareil de la compagnie Sunwing qui partait de l'aéroport sans voyageurs. Juste après la collision, la queue de l'appareil vide a pris feu et on a entendu une explosion.

Vu ce qui s'est passé, les voyageurs du Boeing ont commencé à crier et quitter leurs sièges. Certains ont couru vers les sorties de secours malgré des instructions des stewards. Finalement, tous les passagers ont été évacués via des rampes de secours.

À l'issue de l'accident, personne n'a été blessé, sauf un membre des services au sol qui avait pris part à l'extinction de l'incendie. Quant aux voyageurs secourus, ils se sont plaints des dix minutes passées dans le froid, la température à Toronto étant de —19ºC.