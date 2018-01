Le flux de migrants clandestins vers l'Allemagne en hausse de 35% en 2017

Le nombre des migrants clandestins venant des pays nordiques de l’Europe en direction de l’Allemagne a augmenté de 35% en entre janvier et octobre 2017.

Entre janvier et octobre 2017, l'Allemagne a vu augmenter de 35% le nombre de sans-papiers arrivé sur son sol en provenance des pays du Nord de l' Europe , ont rapporté dimanche des médias locaux.

La police fédérale allemande a enregistré 2.269 entrées illégales en provenance de la Finlande, la Norvège, la Suède et le Danemark au cours des 10 premiers mois de 2017 contre seulement 1.674 sur la même période en 2016, a rapporté le journal Welt am Sonntag, citant une réponse du ministère fédéral de l'Intérieur à une question posée par le correspondant du journal.

«Dans ce nombre, 1.455 sont arrivés en Allemagne par la frontière terrestre avec le Danemark entre janvier et octobre 2017, contre 996 un an plus tôt. Les migrants restants sont venus de Scandinavie par la mer», a déclaré le ministère.

Les réfugiés sont principalement des ressortissants afghans, irakiens et syriens qui demandent l'asile, a noté le journal. Il a ajouté que toutes les entrées n'ont peut-être pas été enregistrées et que les chiffres ne comprennent pas les entrées enregistrées par la police des autres États fédéraux.

De nombreux migrants arrivent en Allemagne sans être pris en charge par la police fédérale et n'apparaissent dans les statistiques que lorsqu'ils demandent l'asile.

Ces dernières années, l'Union européenne a été confrontée à une crise migratoire aiguë, avec des milliers de réfugiés et de migrants venus en Europe dans l'espoir de fuir la pauvreté et les conflits dans leurs pays d'origine.