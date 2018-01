Amputé des deux mains, ce garçon syrien réapprend à vivre après la guerre (vidéo)

Le garçon syrien Yahya habite avec sa famille à Qatana, dans la province de Damas. Dans une interview accordée à Sputnik, Yahya a raconté que son occupation habituelle, ainsi que celle de ses amis, était le football. Une fois pendant un match, les terroristes ont bombardé avec des mortiers leur quartier. Pris de panique, il s'est caché dans un abri électrique, sans se rendre compte du danger. Après un choc électrique, Yahya a survécu, mais les médecins ont été forcés de l'amputer des deux mains.

Chaque jour, Yahya apprend à surmonter les difficultés. Cela nécessite une patience colossale et de la persévérance. Ses parents et ses proches l'aident de toutes leurs forces. Aujourd'hui, le garçon sait déjà écrire et dessiner avec ses pieds.