Manifestations en Tunisie: un mouvement populaire ou une influence étrangère?

Les milliers de manifestants en Tunisie, sont-ils descendus dans les rues afin de lutter pour leurs droits? Ou s’agit-il tout simplement de jeux des forces politiques intérieures ou extérieures? Deux experts ont tenté de faire la lumière sur ces troubles sociaux et leurs causes.

© AFP 2017 Sofiene Hamdaoui Violences en Tunisie: 206 interpellations pour vandalisme, pillages et attaques

Dans leur ensemble, les demandes des manifestants sont assez justifiées, mais certains partis politiques tentent d'utiliser ces manifestations pour s'affronter, a fait savoir à Sputnik Abu Bakr al Ansari, spécialiste de l'Afrique du Nord.

«Après la révolution qui a provoqué la destitution du Président tunisien Zine el-Abidine Ben Ali et qui a eu lieu il y a sept ans, les gens souhaitent voir des résultats, ils veulent que le niveau de vie s'améliore.»

Selon l'expert, les manifestants sont descendus dans les rues parce que les partis actuels s'affrontent pour s'emparer du pouvoir sans résoudre les problèmes du pays et de ses habitants. Et cela en tenant compte que ce sont ces derniers qui les ont amenés au pouvoir.

Comme l'a signalé un autre interlocuteur de Sputnik, Farid al Alibi, enseignant la philosophie politique de l'Université de Tunis, «depuis l'époque de Ben Ali, le gouvernement tunisien considère les mouvements populaires comme un complot et comme un outil de redistribution des biens privés et publics».

«Néanmoins, cette version a échoué, parce qu'aujourd'hui les gens demandent presque les mêmes choses qu'il y a sept ans: l'emploi, la liberté et le respect.»

La Tunisie est entrée dans une phase de turbulences sociales. Dans plusieurs villes du pays et dans certains quartiers de Tunis, des heurts ont opposé manifestants et forces de l'ordre, mardi 9 janvier, pour la deuxième journée consécutive. Un homme a été tué lundi à Tebourba, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale, en marge d'un rassemblement contre la vie chère, alors que grandit une grogne générale contre le budget d'austérité adopté fin 2017.

Lors d'une rencontre avec les partis politiques et les syndicats, tenue le 5 janvier, le Président tunisien Beji Caid Essebsi a appelé ses concitoyens à faire preuve de patience et à préserver la stabilité dans le pays, les mesures d'austérité étant nécessaires pour rétablir l'équilibre financier et attirer les investisseurs étrangers.