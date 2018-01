Une photo devient virale et mène un célèbre yakuza en prison

Shineharu Shirai, 74 ans, ancien chef du clan Yamaguchi-gumi, la plus grande famille de yakuzas du Japon, a été arrêté mercredi à Lop Buri, en Thaïlande, après qu’il s’était fait photographier sur un marché local lors d’un jeu d’échecs.

​Une photo représentant l’homme âgé couvert de tatouages et dépourvu de l’auriculaire gauche est devenue virale sur Facebook. Des tatouages lui recouvrent le torse, le dos et les bras. Ces tatouages l’ont démasqué: la police a supposé qu’il était un ancien yakuza et a envoyé la photo à l’ambassade du Japon qui a confirmé cette hypothèse.

Selon le journal Bangkok Post, une équipe formée par Interpol et la police thaïlandaise a arrêté le vieillard alors qu’il allait faire des emplettes. Shineharu Shirai, qui n’avait pas de papiers d’identité, a d’abord été accusé d’entrée et de séjour illégaux dans le pays. Mais la justice japonaise le recherche depuis 2005 pour meurtre d’un membre du gang Kamiya.

Fugitive Japanese yakuza boss arrested in Lop Buri https://t.co/LWt60uMT3d pic.twitter.com/h6YvnrmbJ6 — Bangkok Post (@BangkokPostNews) 11 janvier 2018

​«Les preuves fournies par les autorités japonaises indiquent clairement que Shineharu Shirai s’est associé avec sept autres gangsters pour assassiner Kashihiko Otobe, chef adjoint du gang Kamiya» en juillet 2003, a déclaré jeudi Veerachai Songmetra, chef adjoint de la police thaïlandaise cité par les médias locaux.

Pendant son long séjour secret en Thaïlande, l’ex-chef de la mafia s’est marié à une Thaïlandaise. Il a travaillé comme ouvrier, peint des maisons et transporté des sacs de riz dans un moulin de Lop Buri.

Les sept autres membres du gang avaient déjà été arrêtés au Japon et condamnés à des peines allant de 12 à 17 ans de prison.