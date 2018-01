Réplique chinoise de Paris: sauriez-vous distinguer la vraie de la copie? (photos)

Les créateurs chinois sont connus pour leur talent de tout imiter, même la capitale française. Le photographe français François Prost a fait une série de photos de la ville chinoise de Tianducheng, copiant certains monuments de la capitale française.

Photographer Francois Prost visually compares the real Paris with a replica Paris in China > https://t.co/Zb0ZkpgPaD pic.twitter.com/svvcS4ZhTo — It's Nice That (@itsnicethat) 5 января 2018 г.

Tianducheng est une banlieue de la ville de Hangzhou, dans l'est de la Chine. Ce n'est pas une ville chinoise ordinaire. Il y a une tour Eiffel de 100 mètres, soit trois fois plus petite que celle de Paris, des quartiers dans le style haussmannien et un parc ressemblant à celui de Versailles. En plus, dans un des intérieurs, les visiteurs peuvent contempler une reproduction de La Joconde.

Dans sa série Paris Syndrome, François Prost a mis en parallèle des photos de vues célèbres de la capitale française, faites à Paris et à Tianducheng. Cela étant, il est difficile de discerner les copies des originaux.

Cette ville a été créée en 2007, toutefois, elle n'a pas été populaire tout de suite. Maintenant, sa population atteint 30.000 habitants. Selon le photographe, ce n'est pas un quartier de luxe ou une ville fantôme. C'est une banlieue pour la classe moyenne habitant parmi les sculptures et fontaines parisiennes comme dans n'importe quelle autre ville chinoise, estime M.Prost.

D'autres villes et copies de curiosités ont aussi été construites en Chine dans l'esprit européen, notamment Venise, un village anglais et des châteaux français.