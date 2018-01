Une opération de police en cours en France après une prise d'otages en Suisse

Six braqueurs ayant pris en otages vendredi matin la famille du directeur d'une entreprise spécialisée dans l'or en Suisse sont actuellement recherchés par la police en France.

La police française recherche six personnes qui ont pris vendredi matin en otages la famille du directeur de l'entreprise Cendror, à La Chaux-de-Fonds, en Suisse, et se sont emparés d'une quantité indéterminée d'or.

Agression et prise d’otages ce matin à La Chaux-de-Fonds, qui touche à la sous traitance horlogère. pic.twitter.com/tnCI9E6mTN — Valère Gogniat (@valeregogniat) 12 janvier 2018

La vaste opération de recherche a mobilisé des moyens de la gendarmerie et de la police en France et en Suisse, annoncent les médias.

À La Chaux-de-Fonds, une dizaine de véhicules de police, des chiens policiers et un hélicoptère ont participé à l'opération, d'après le site du quotidien Arcinfo.

Une famille chaux-de-fonnière prise en otage pour de l'or: Une famille a été prise en otage aux premières heures du jour ce vendredi à La Chaux-de-Fonds. Les malfrats ont ensuite forcé le père à se rendre dans les locaux de sa société, afin de récupérer… https://t.co/okhuxzWbDM pic.twitter.com/oZl9UALEmY — ArcInfo.ch (@arcinfo) 12 janvier 2018

​Selon la police neuchâteloise, les braqueurs ont emmené et abandonné la famille du directeur vers Biaufond, à la limite des cantons de Neuchâtel et du Jura, ainsi que de la France, avant de se diriger vers le territoire français. La famille est saine et sauve.

Un lourd dispositif de gendarmes est déployé à différents postes-frontière du secteur. La procédure d'urgence absolue, qui suspend la zone de compétence territoriale des forces de sécurité, a été activée, selon l'Est Républicain.

Le montant du butin n'est pas encore connu.

Une procédure pénale a été ouverte.

Il s'agit du deuxième acte de brigandage visant la société Cendror. En octobre 2011, au moins quatre individus masqués et armés ont séquestré 11 employés de la société avant de fuir avec un butin valant plus de 5,4 millions de francs suisses (notamment 69 lingots d'or, d'argent, de platine et de palladium). En 2015, les médias ont annoncé que l'un des auteurs de l'infraction avait été arrêté pour être jugé en France.