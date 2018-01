Une journaliste américaine glorifie l’audace d’un partisan des terroristes syriens

Jeudi 11 janvier, la chef du bureau du Washington Post à Beyrouth, Liz Sly, a publié une vidéo sur laquelle un homme menait un reportage, un micro à la main. La vidéo a été apparemment filmée dans la province d'Idlib.

«Ce journaliste syrien, debout dans un champ ouvert alors que les bombes explosent autour de lui, a eu de la chance de rester en vie. Pas de gilet pare-balles ou de casque. Vous pouvez à peine l'entendre au-dessus des explosions. Lui et ses collègues sont très courageux», a-t-elle écrit.

This Syrian journalist, standing in an open field while bombs explode all around him, is very lucky to be alive. No flak jacket or helmet. You can barely hear him above the explosions. He and his colleagues are very brave. https://t.co/UmMH7mtYU1