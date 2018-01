Huit personnes blessées dans une attaque à la bombe en Albanie

© AFP 2018 AHMAD AL-RUBAYE Un attentat contre un haut fonctionnaire à Bagdad aurait coûté la vie à sept personnes

Huit personnes ont été blessées dans une explosion qui s'est produite samedi dans la ville albanaise de Shkodër, annonce la chaîne de télévision monténégrine RTCG

L'engin explosif placé sur une moto a été déclenché près du bureau de la minorité serbo-monténégrine situé dans le centre de la ville. Selon la police albanaise, c'est un homme d'affaire local qui était la cible de cet attentat.

Une équipe de tournage de la chaîne RTCG qui réalisait un sujet sur le commerce entre Albanais et Monténégrins se trouvait par hasard près des lieux de l'explosion. Une collaboratrice de ce média a été légèrement blessée. Après avoir reçu des soins médicaux, elle a été autorisée à rentrer chez elle.

«L'explosion s'est produite au moment où nous interrogions des marchands dans la rue. Puis cela a été le chaos. Il y avait des gens blessés. Nous ne savions pas où courir. C'est étonnant que le bilan ne soit pas plus lourd. Plus tard, on nous a dit que l'attaque visait un homme d'affaires local», a indiqué une autre correspondante de RTCG.

La police fouille les voitures qui entrent et sortent de la ville. L'enquête est en cours.