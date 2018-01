Téhéran se félicite des tentatives échouées de Trump de torpiller l’accord nucléaire

Donald Trump a fait de son mieux pour torpiller l'accord nucléaire avec l'Iran, mais ses efforts ont échoué, estime le Président iranien Hassan Rohani.

«Pendant un an M.Trump n'a pas ménagé ses efforts, avant son élection pendant sa campagne électorale, pour torpiller l'accord nucléaire avec l'Iran. Mais il n'y est pas parvenu», a déclaré Hassan Rohani dans une intervention retransmise en direct par la chaîne Press TV.

Le Président iranien y voit le «succès des accords internationaux».

«Cela témoigne de la réussite des accords internationaux. Cela veut dire que le droit a pris le dessus sur la dictature. Les Américains ne sont pas parvenus à imposer leur volonté, à fouler aux pieds l'opinion publique», a-t-il résumé.

Le ministère iranien des Affaires étrangères avait précédemment déclaré que Téhéran prendrait des mesures pour «répondre d'une manière appropriée aux actions hostiles des États-Unis».

Vendredi 12 janvier, Donald Trump a prorogé le régime de levée des sanctions dans le cadre de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. Un haut responsable de l'administration américaine a fait savoir que le Président avait confirmé la suspension des sanctions économiques contre l'Iran pour la «dernière fois».

Donald Trump a exigé que l'Union européenne participe à la «réparation» de l'accord avec l'Iran, notant que c'était la dernière chance de le faire. Il a également qualifié l'Iran de principal soutien du terrorisme et a annoncé son intention de faire approuver législativement de dures sanctions contre le développement et les essais par l'Iran de missiles balistiques.

Le plan d'action conjoint sur le programme nucléaire iranien a été conclu entre Téhéran et les puissances du groupe P5+1 (États-Unis, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Russie et Chine) le 14 juillet 2015, après douze ans de crises diplomatiques et d'âpres négociations.

Qualifié à l'époque d' «historique», le texte, qui encadre les activités nucléaires iraniennes en contrepartie d'une levée progressive des sanctions frappant la République islamique, est profondément fragilisé depuis la décision par Donald Trump de ne pas certifier au Congrès que Téhéran en respecte les termes.