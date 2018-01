Un navire d'assaut US entre dans un port japonais, Pyongyang préoccupé

Un bâtiment capable de transporter jusqu'à 1.600 marines est arrivé au Japon, suscitant les inquiétudes à Pyongyang qui redoute un éventuel débarquement US.

L' USS Wasp , navire d'assaut amphibie à fonction multiple, est entré dans le port de la base américaine de Sasebo située dans la préfecture japonaise de Nagasaki, rapporte la chaîne de télévision locale NHK.

Le bâtiment est capable d'accueillir à son bord les chasseurs ultramodernes F-35B, ainsi que les appareils de transport hybrides Osprey. Ayant une longueur de 250 mètres, il peut embarquer plus de 1.100 membres d'équipage et jusqu'à 1.600 marines en plus.

© AFP 2018 STEPHANE DE SAKUTIN Le Japon garde un œil sur les navires nord-coréens

L'USS Wasp dispose d'un système de soutien pour les assauts qui synchronise simultanément les flux horizontaux et verticaux de troupes, de fret et de véhicules qui circulent dans le navire. Il possède en outre des installations pour les soins médicaux capables de fournir une assistance médicale pour 600 victimes militaires ou civiles.

Le stationnement du navire au Japon provoque les préoccupations de la Corée du Nord qui redoute un éventuel débarquement des forces US sur ses côtes.