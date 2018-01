Syrie: les projets américains pour créer une force frontalière de sécurité

Les États-Unis se proposent de créer une force de sécurité de 30.000 hommes sur les territoires contrôlés par les Kurdes dans le nord et le nord-est de la Syrie, à la frontière avec la Turquie et l’Irak. Des représentants des Forces démocratiques syriennes (FDS) et des Unités de protection du peuple kurde (YPG) commentent ces plans pour Sputnik.