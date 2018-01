Diplomatie: la France est contre l’application extraterritoriale des sanctions américaines

Répondant aux questions de journalistes en marge du Forum Gaïdar qui se déroule à Moscou, l'ambassadeur de France, Sylvie Bermann , a souligné que la France n'acceptait pas le caractère extraterritorial des sanctions des États-Unis

La diplomate a également ajouté que les intérêts des Européens, en général, et de la France, en particulier, devaient être protégés.

Les États-Unis ont commencé à imposer des sanctions contre la Russie après la réunification de la Crimée avec la Russie en mars 2014. Elles concernent un certain nombre de banques et d'entreprises russes, ainsi que de hauts fonctionnaires. Les sanctions ont été prolongées et étendues à plusieurs reprises. Aujourd'hui, la liste des sanctions américaines comprend 87 noms, 49 sociétés russes, des banques et des organisations.