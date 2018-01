Moscou: le meurtre d'Olivier Ivanović est une preuve de «l'anarchie» qui règne au Kosovo

L'assassinat de l'homme politique serbe Oliver Ivanović est une tentative pour intimider la population serbe du Kosovo et une manifestation flagrante de la violence et de l'anarchie qui dominent dans la région, a fait savoir l'ambassade de Russie à Belgrade.

L'ambassade de Russie à Belgrade a condamné le meurtre du leader politique serbe du nord du Kosovo Oliver Ivanović commis mardi matin.

«Nous sommes profondément choqués par la mort tragique d'Oliver Ivanović qui a été victime d'un acte terroriste. C'était un homme qui, après l'agression de l'Otan contre la Serbie et la séparation forcée du Kosovo-et-Métochie, avait consacré sa vie à la protection des droits du peuple serbe dans la région et c'est pour quoi il a été poursuivi», indique un communiqué de l'ambassade.

Selon l'ambassade, cet assassinat est une tentative pour intimider la population serbe et saper les perspectives d'une solution pacifique du conflit.

«Il s'agit d'une manifestation flagrante de l'anarchie et de la violence qui règnent aujourd'hui au Kosovo. Nous espérons que le crime sera élucidé grâce à une enquête approfondie avec le rôle de premier plan des organisations internationales au Kosovo et la participation des autorités compétentes serbes et que les assassins seront lourdement punis», ajoute le document.

© AFP 2018 Armend Nimani Un important homme politique serbe assassiné au Kosovo

Auparavant, dans une adresse à la nation, Aleksandar Vučić a condamné le meurtre d'Oliver Ivanović en le qualifiant d' «un acte terroriste » et de «l'attaque contre toute la Serbie».

Un important homme politique serbe du Kosovo, Oliver Ivanović, a été tué par balles mardi matin dans la partie serbe de Mitrovica, a annoncé le portail Kossev en se référant à la police du Kosovo.

Âgé de 64 ans, Oliver Ivanović a été vers 07H15 GMT la cible de tireurs se trouvant dans une voiture, alors qu'il arrivait au siège de son parti situé dans une maison particulière de Mitrovica.