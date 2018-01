Le secret de la «bonne santé» de Trump révélé

Donald Trump a de «bons gènes», bien qu’il ne fasse pas régulièrement de sport et mange de la malbouffe, a déclaré son médecin devant les journalistes, en rendant compte du premier bilan médical effectué par Trump depuis son arrivée à la Maison-Blanche il y a près d'un an.

«En résumé, la santé du Président est globalement excellente», a déclaré son médecin, Ronny Jackson. «Il continue à profiter des bienfaits de son abstinence totale au tabac et à l'alcool».

Le médecin de la Maison-Blanche a précisé que Trump ne présentait «aucun signe d'Alzheimer ou d'autre maladie», qu'il avait «d'incroyablement bons gènes» et «beaucoup d'énergie et d'endurance» pour quelqu'un qui ne dort que «quatre à cinq heures par nuit».

«Je pense que (le Président) sera apte à diriger jusqu'à la fin de son mandat et même pour un autre mandat (de quatre ans) s'il est réélu», a affirmé le Dr Jackson.

Le bilan médical a été effectué vendredi dernier, soit une semaine après la parution d'un livre, «Fire and Fury: Inside the Trump White House» (Le Feu et la fureur: A l'intérieur de la Maison blanche de Trump), dans lequel l'auteur Michael Wolff décrit le Président comme puéril et d'humeur changeante.

Donald Trump, qui souhaitait en finir avec les interrogations sur sa capacité mentale à présider la première puissance mondiale, a demandé à être soumis à un test de dépistage cognitif et a demandé que les résultats en soient publiés.