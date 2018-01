Ce que disent les résultats du test de QI de Donald Trump

Le Président américain Donald Trump a passé, à sa propre demande, un test cognitif pour faire taire les rumeurs sur sa santé mentale diffusées par ses détracteurs, annoncent les médias mainstream occidentaux.

Le médecin de la Maison Blanche, Ronny Jackson, a annoncé que le Président avait obtenu le score de 30 sur 30 lors du test cognitif de Montréal (le Montreal Cognitive Assessment, ou MoCA).

Existant en de nombreuses versions et langues, ce test consiste en un court questionnaire d'une page destiné à mesurer entre autres la mémoire, les fonctions exécutives, les capacités d'abstraction, la concentration, le langage, le calcul, ainsi que l'orientation dans le temps et l'espace. La durée du test est d'environ dix minutes.

Donald Trump a dû dessiner un lion, un rhinocéros et un chameau, trouver un point commun entre une banane et une orange, préciser l'heure et répondre à d'autres questions.

«Il n'y a absolument aucun signe d'un quelconque problème cognitif», a déclaré le médecin du Président.

Les interrogations sur les capacités mentales de l'hôte de la Maison Blanche ont été relancées par le livre polémique du journaliste Michael Wolff, qui dresse un portrait au vitriol de l'ancien magnat de l'immobilier, assurant que son entourage doute de sa capacité à gouverner.