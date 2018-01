Pentagone: la domination militaire US touche à sa fin

© AP Photo/ Matt Dunham Mattis a reconnu l'absence de preuves solides de l'aide russe aux Talibans

Les États-Unis sont en train de perdre leur domination militaire dans les airs, sur terre, en mer, dans l'espace et le cyberespace, a déclaré le secrétaire américain à la Défense James Mattis en présentant sa nouvelle Stratégie de défense nationale.

Pour relever ce défi, M.Mattis a réclamé des moyens prévisibles pour moderniser l'armée américaine, dont l'«avantage compétitif» ne cesse selon lui de diminuer dans tous les domaines.

Dans le même temps, les États-Unis sont confrontés aujourd'hui à des «menaces croissantes» de la part de la Chine et de la Russie, a-t-il reconnu.

«Nous faisons face à des menaces grandissantes de puissances révisionnistes aussi différentes que la Chine et la Russie, des nations qui cherchent à façonner un monde compatible avec leur modèle autoritaire», a lancé James Mattis.

Le chef du Pentagone a également souligné que l'Iran et la Corée du Nord représentaient une menace pour la sécurité régionale et mondiale. Toujours d'après lui, la compétition entre grandes puissances, et non plus la lutte contre le terrorisme, est désormais la priorité de Washington en matière de sécurité nationale.