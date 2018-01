Le Pentagone s'apprête-t-il à la guerre?

RT a pris connaissance d'un document selon lequel l'Agence de logistique de la défense (DLA) des États-Unis avait l'intention d'étudier l'infrastructure de cinq pays européens voisins de la Russie (Biélorussie, Ukraine, Moldavie, Finlande et Pologne) eu égard à sa capacité à fonctionner dans les conditions de l'état de guerre.

Cette étude serait nécessaire au Pentagone pour se faire une idée des réseaux logistiques de livraison de différents produits afin de préparer l'industrie des pays en question au fonctionnement dans les conditions de guerre et de situations d'urgence.

L'objectif final est d'avoir des informations sur les sources régionales et locales d'approvisionnement en eau, vivres, combustibles, médicaments, équipements industriels et vêtements.

Le Pentagone est également intéressé par l'obtention d'informations sur les matériaux de construction et les engins de chantier.

En outre, les rapports doivent renfermer des données sur les capacités de production et de mobilisation locales, ainsi que sur l'infrastructure de transport des pays est-européens, plus particulièrement sur les ports, les voies ferrées, les routes, les aéroports, les ponts et les points de passage par bacs.