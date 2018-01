Un cobra géant provoque un embouteillage au Vietnam (vidéo)

Sur la vidéo on voit plusieurs voitures arrêtées sur une route à cause d'un serpent qui essayait de la traverser. Au début, les conducteurs ont tenté de le tirer par la queue pour le déplacer. Ensuite, plusieurs hommes, armés de bâtons, ont réussi à maîtriser le cobra. Finalement, ils s'en sont emparés et ont libéré la route.

Les spectateurs de la chaîne ont supposé que le cobra en question se retrouverait prochainement dans une cuisine, les plats à base de serpents étant très populaires au Vietnam.

«À présent, il en prépareront une bonne soupe ou un whisky », a écrit un utilisateur du réseau.