Afrine: les communautés juive et arménienne de Turquie aux côtés de l’Armée et de l’État

Le Patriarcat arménien de Turquie et la Communauté juive turque ont exprimé leur soutien à l’opération «Rameau d’olivier», lancée par l’armée turque dans la région d’Afrine, en Syrie, et ont souhaité plein succès aux militaires, annoncent les médias turcs.

Le Patriarcat arménien de Turquie, dirigé par le 84e patriarche de l'église orthodoxe arménienne d'Istanbul Mesrob II Mutafyan, a publié une déclaration de soutien aux opérations des forces armées turques à Afrine.

«Au nom du Patriarcat arménien de Turquie, nous souhaitons plein succès aux forces armées turques dans leur opération «Rameau d'olivier» et nous prions pour la fin des activités terroristes et l'établissement dans notre région de la paix, du bon sens et du calme, dont l'humanité tout entière a grand besoin. Nous croyons sincèrement que le Seigneur tout puissant qui a créé tout ce qui vit nous accordera sa bénédiction. C'est avec cette foi que pendant tous les offices que nous célébrons dans nos églises, nous allons prier comme toujours pour le bien-être de la République turque. Que le Seigneur accepte nos prières», lit-on dans le texte.

Türkiye Ermenileri Patrikliği ordumuzun ve ÖSO'nun teröre karşı başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu için destek ve duaya çağrı açıklaması yayınladı. Tüm kiliselerde askerimiz için dua ediliyor. Allah birliğimizi daim kılsın. pic.twitter.com/kvixvOomB7 — Markar Esayan (@markaresayan) 22 января 2018 г.

​La communauté juive a aussi publié une déclaration de soutien à l'opération d'Afrine.

«Notre communauté souhaite plein succès aux forces armées turques dans leur opération «Rameau d'olivier» et espère que le bon sens, la paix, la coopération efficace et le calme vont s'instaurer dans notre région et dans le monde entier », stipule le document.

Cemaat Vakıflarımız olarak Silahlı Kuvvetlerimiz’e, “Zeytin Dalı Harekatı”nda başarılar temenni eder, bölgemizde ve dünyada sağduyu, barış, yapıcı işbirliği ve huzurun hakim olmasını dileriz. #ZeytinDaliHarekati — Cemaat Vakıfları (@CemaatVakiflari) 21 января 2018 г.

​De son côté, le porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Kalin, a remercié sur son compte Twitter les communautés arménienne et juive pour leur soutien.

«Les fondations communautaires, le patriarcat turco-arménien et la communauté juive turque se tiennent à nos côtés, nous les remercions tous. C'est dans cet esprit de l'unité que réside notre principale force», a souligné M.Kalin.

Cemaat Vakıfları, Türkiye Ermenileri Patrikliği ve Türk Yahudi Toplumu ordumuzun ve devletimizin yanında. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu birlik ve beraberlik ruhu en büyük gücümüzdür. @CemaatVakiflari @tyahuditoplumu @markaresayan @lakivingas pic.twitter.com/dGjmJki2sy — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 23 января 2018 г.

​