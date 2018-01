Des médias divulguent la manière dont la Chine crée une armée ultramoderne

L'armée populaire de libération de la Chine (APL) a sélectionné des spécialistes pour travailler dans l'Académie chinoise des sciences militaires (Republic of China Military Academy), a écrit le quotidien South China Morning Post. D'après le média, environ 95% des chercheurs possèdent des grades universitaires. Ils se spécialisent notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle et des technologies quantiques.

Comme l'indique le média, cette mesure de Pékin est liée à son ambition de devenir une super puissance militaire et technique ainsi que d'atteindre les performances des États-Unis dans ces domaines.

D'après le journal, ce serait également lié aux tentatives du dirigeant chinois Xi Jinping de créer une armée ultramoderne «qui serait capable d'affronter n'importe quel ennemi en cas de besoin».

En 2015, Pékin a fait part de son intention de réduire ses effectifs militaires de 300.000 personnes, en rendant dans le même temps l'armée plus mobile et plus efficace. Néanmoins, jusqu'aujourd'hui, l'APL reste l'une des armées les plus nombreuses dans le monde avec environ 2,3 millions de militaires, soit 0,18% de la population du pays.