Congrès du dialogue syrien à Sotchi: l’opposition déclare forfait

Le Comité des négociations de la Coalition nationale des forces de l'opposition et de la révolution a annoncé via Twitter qu'il boycotterait le congrès du dialogue syrien à Sotchi convoqué par la Russie les 29 et 30 janvier.

L'opposition syrienne s'est déjà prononcée contre la tenue du congrès de Sotchi, estimant qu'il torpillait le processus de Genève.

© AP Photo/ SANA Damas désigne les coupables de l’annulation du Congrès pour le dialogue national syrien

La tenue du congrès est prévue pour le 30 janvier. Le ministère russe des Affaires étrangères a invité à cet événement environ 1.600 représentants de la société syrienne. Des représentants de l'Onu, ainsi que certains partenaires régionaux et internationaux ont été invités à titre d'observateurs.

Une source de Sputnik avait précédemment communiqué que la délégation russe au congrès serait conduite par l'émissaire du Président, Alexandre Lavrentiev, et que les délégations des deux autres pays garants, l'Iran et la Turquie, par les vice-ministres des Affaires étrangères.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a fait savoir que Vladimir Poutine ne se proposait pas de participer au congrès du dialogue national syrien.

«Il n'y a pas de tels plans pour l'instant, vous savez que le travail est mené à un autre niveau», a-t-il précisé.

Dmitri Peskov a également souligné que «les résultats que nous tous aurons à évaluer et analyser à l'issue du congrès sont beaucoup plus importants».

Par contre, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, se rendra au congrès de Sotchi. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a annoncé que le programme détaillé avec la participation du ministre serait révélé plus tard.