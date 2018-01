Disponibilité du F-35 au combat: «autour de 50%» selon le Pentagone

Les efforts visant à améliorer la fiabilité du F-35 de Lockheed Martin Corp. sont «stagnants» à cause de nombreux problèmes, selon le bureau d’essais du Pentagone, cité par Bloomberg.

Selon Bloomberg, Robert Behler, directeur des tests opérationnels, a indiqué dans un rapport annuel remis aux dirigeants du Pentagone et aux comités du Congrès que la disponibilité de l'avion au combat restait «autour de 50%». Le militaire signale que la situation n'a presque pas changé depuis octobre 2014, malgré l'augmentation du nombre d'avions.

Il y a eu déjà 31 versions finales du logiciel complexe de l'avion, mais aucune n'est définitive en raison des «lacunes restantes», selon le rapport. Au total, on recense un millier de différentes déficiences du F-35 qui pourraient avoir un impact sur son efficacité au combat.

© AFP 2018 Christophe Archambault Chasseurs F-35: la cause des malaises des pilotes dévoilée par un médecin

Ainsi, le ravitaillement aérien est restreint pour le F-35B des Marines et le modèle F-35C de la Marine. L'affichage du casque du pilote, qui reflète les informations essentielles sur le vol et le ciblage, est erroné. Le système de diagnostic détecte des « défaillances » qui «n'existent pas en réalité ». Des problèmes techniques affectent le tir des missiles air-air AIM-120 et le largage d'armes air-sol.

Pour mettre fin à sa phase de développement durant depuis 16 ans, l'avion doit passer des tests de combat intenses qui prendront probablement une année et qui sont déjà en retard d'au moins 12 mois.

Cela étant, la Défense américaine se propose d'accélérer la production du F-35 bien que les déficiences dévoilées à l'étape actuelle des essais ne soient pas encore corrigées, selon Bloomberg.

© AFP 2018 Keith Simmons / US NAVY F-35: toujours pas d’avion, toujours plus de dépenses

Le F-35 Lightning II (également connu sous le nom générique de F-35 Joint Strike Fighter ou F-35 JSF) est un avion furtif multirôle conçu par le Pentagone et développé depuis 1996 par Lockheed Martin, avec comme principaux partenaires Northrop Grumman et BAE Systems.

Le programme a coûté aux États-Unis environ 1.500 milliards de dollars. L'avion a été régulièrement critiqué, plus particulièrement par Donald Trump.