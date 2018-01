Face-à-face entre des navires de guerre grecs et turcs en mer Égée près d'îles litigieuses

Les forces navales de Turquie ont coupé court à une tentative d'une vedette de patrouille et d'un navire des gardes-côtes grecs d'approcher les îlots Imia/Kardak qui font l'objet d'un litige entre la Grèce et la Turquie, a annoncé l'état-major turc.

Les bâtiments turcs ont empêché ce dimanche deux navires de guerre grecs d'approcher des deux îlots en mer Égée qui font l'objet d'un litige entre la Grèce et la Turquie et qui sont nommés Imia côté grec et Kardak côté turc, a indiqué l'état-major turc dans un communiqué dont Sputnik a pris connaissance.

«Le 28 janvier vers 11h30 [09h30, heure de Paris, ndlr] un navire des gardes-côtes et une vedette de patrouille grecs ont essayé de pénétrer dans le secteur des îles Kardak. Les forces navales de Turquie ont stoppé leur tentative d'approcher de ces îles», a précisé l'état-major.

Il a souligné que les forces armées turques continueraient «de défendre les intérêts du pays dans le cadre du droit international».

Le litige sur l'appartenance territoriale des deux îlots rocheux d'Imia dans l'archipel de Dodécanèse, en mer Égée, a débouché en 1996 sur une crise dans les relations entre la Grèce et la Turquie. Le conflit n'a été éteint qu'avec l'intervention de la communauté internationale, de l'Otan et des États-Unis. Le dernier jour de la crise, le 31 janvier 1996, un hélicoptère de l'armée grecque s'est écrasé dans le secteur, causant la mort de trois officiers grecs. La raison de l'accident avait été attribuée à une défaillance technique.