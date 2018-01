Ces robots russes qui pourraient surprendre les USA sur le champ de bataille

Les efforts déployés ces derniers temps par la Russie en matière de développement et de mise en exploitation par l’armée de systèmes de combat sans pilote commencent à porter leurs fruits. La Russie pourrait devancer les États-Unis dans ce domaine, selon un expert américain de Defense One.

L'expert Samuel Bendett écrit dans Defense One que la Russie construit des drones originaux (Eleron) ou sous licence (Zastava et Forpost) qui sont plus petits, plus simples et moins chers que leurs analogues américains ce qui permet à l'armée de les utiliser sans trop s'inquiéter des pertes.

En outre, la Russie rattrape son retard en ce qui concerne les drones d'attaque: l'été dernier la Russie a présenté l'Orion, un drone de longue endurance. D'ici 2020, l'armée russe recevra des drones développés par les groupes MiG et Sukhoï.

© Sputnik. Igor Zarembo Ces robots de combat qui intéressent de plus en plus l'armée russe

L'expert ajoute que le ministère russe de la Défense a entamé des pourparlers avec des entreprises russes au sujet de la production d'«essaims de drones avec intelligence artificielle».

En ce qui concerne des robots terrestres, Samuel Bendett écrit que Moscou s'en sert activement à des fins de déminage et de reconnaissance. En Syrie, les militaires russes utilisent les robots Uran-6, Skarabeï et Sphera. En outre, des robots de combat lourds (Uran-9, Vikhr) et moyens (Nerekhta, Plarforma-M) sont préparés pour entrer en service.

L'auteur signale qu'en gros les technologies russes sont en retard par rapport aux technologies occidentales dans les domaines clés comme l'équipement de communication, la microélectronique ou les systèmes de contrôle. Cependant la Russie rattrape vite ce retard, surtout dans le domaine des systèmes autonomes et les responsables militaires des États-Unis doivent en tenir compte.