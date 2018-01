Une guerre commerciale s’annoncerait entre l’UE et les USA

L'UE réagira rapidement si des limitations de la part des États-Unis viennent frapper les exportations européennes, a déclaré le porte-parole de l'exécutif européen, Margaritis Schinas.

«Nous ici, dans l'UE, nous croyons que le commerce peut et doit être bénéfique à tous, a-t-il indiqué. Nous pensons aussi que le commerce doit être ouvert et juste et basé sur des règles.»

© AP Photo/ Carolyn Kaster Trump estime que l'UE est «injuste» envers les USA

Il a fait remarquer que l'Union européenne était «prête à réagir rapidement et de façon appropriée» au cas où ses exportations seraient touchées par des restrictions imposées par Washington.

Donald Trump s'était précédemment plaint de l'attitude «injuste» de l'UE envers les USA. «L'Union européenne a traité les États-Unis très injustement en matière commerciale», a déclaré le Président américain, notant qu'il était difficile pour les produits américains de pénétrer sur le marché européen.