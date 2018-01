Poutine dévoile l'objectif du Congrès du dialogue national syrien

© Sputnik. Valeri Melnikov L’avenir de la Syrie sera décidé par un vote de sa population

Le Congrès du dialogue national syrien qui se déroule actuellement à Sotchi, sur les bords de la mer Noire, est censé rassembler le peuple syrien, a déclaré Vladimir Poutine dans son adresse aux participants au Congrès.

«Le Forum est destiné à réunifier le peuple de la Syrie à l'issue du conflit armé de sept ans qui a fait des centaines de milliers de morts et contraint des millions de personnes à fuir leur patrie», lit-on dans l'adresse lue à Sotchi par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Le chef du Kremlin se déclare persuadé que les conditions sont réunies aujourd'hui pour «tourner la page tragique dans l'histoire de la Syrie». Toujours selon M.Poutine, c'est le peuple syrien qui doit décider de l'avenir de son pays.

«Conjointement avec nos partenaires au sein du processus d'Astana, dont l'Iran et la Turquie, les influents pays arabes et voisins de la Syrie, nous avons œuvré pour rendre cette réunion la plus représentative possible», a souligné le dirigeant russe.

Le Congrès du dialogue national syrien, qui réunit plus de 1.500 délégués, a débuté ses travaux à Sotchi le 30 janvier.