Qui est Guennadi Gatilov, nouvel ambassadeur de Russie auprès des Nations unies à Genève?

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Guennadi Gatilov, a été nommé jeudi nouvel ambassadeur russe aux Nations unies à Genève, apprend-on du décret publié sur le portail de l'information légale.

Remplaçant à ce poste Alexeï Borodavkine, M.Gatilov représentera également la Russie auprès des organisations internationales basées à Genève ainsi qu'auprès de la Conférence mondiale pour le désarmement qui siège aussi dans cette ville suisse.

Âgé de 67 ans, Guennadi Gatilov est diplômé de l'Institut des relations internationales de Moscou et maîtrise l'anglais et l'arabe. Il a passé 45 ans au service diplomatique et a été en poste en Égypte, en Jordanie et à New-York où il remplissait les fonctions d'un des conseillers de Kofi Annan et de Ban Ki Moon plus tard.

Depuis 2008, le haut diplomate occupait le poste de vice-ministre des Affaires étrangères. Il coordonnait le travail des responsables russes auprès de l'Onu et d'autres organisations internationales, était en charge de la coopération dans les domaines économique, écologique et humanitaire ainsi que le respect des droits de l'homme.