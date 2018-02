La qualité des routes en question: premières impressions des députés allemands en Crimée

Dans une interview avec Sputnik, le vice-président de la commission des relations internationales du parlement criméen et chef de l'autonomie culturelle ethnique allemande, Iouri Guempel, a raconté les premiers impressions des députés allemands lors de leur visite en Crimée.

«Nos invités sont satisfaits de la visite. Ils se sont assurés qu'il n'y a pas de pénurie alimentaire en Crimée à cause des sanctions. Leurs premières impressions du séjour sont des plus agréables. Quand nous avons quitté l'aéroport, ils ont dit qu'ils savaient que les routes étaient mauvaises. Je leur ai expliqué que les routes en Crimée sont en train d'être construites et refaites depuis quatre ans», a déclaré le responsable.

Dimanche, la délégation s'est rendue sur la côte sud de la Crimée, et une visite dans le Centre international pour enfants, l'Artek, est prévue pour lundi. Selon le responsable, les députés sont intéressés par l'organisation de vacances pour les enfants allemands à Artek.

© Sputnik. Sergey Mamontov Visite de députés allemands en Crimée: la péninsule répond aux menaces de Kiev

Une délégation de députés allemands est arrivée samedi en visite officielle en Crimée. Des députés du parti de droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) des parlements du Land de Berlin, du Land de Brandebourg et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie séjourneront dans la région du 3 au 9 février.

Cette visite a provoqué l'ire de Kiev mais Iouri Guempel, vice-président de la commission des relations internationales du parlement criméen et chef de l'autonomie culturelle ethnique allemande, a déclaré que l'Ukraine serait incapable de rompre les liens se tissant entre la Crimée et les représentants allemands.

La Crimée est redevenue russe après la tenue du référendum du 16 mars 2014 au cours duquel plus de 96% des habitants de la péninsule se sont prononcés pour la réunification avec la Russie.