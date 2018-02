La Défense russe sur l’état des forces russes qui restent en Syrie

Le contingent russe qui reste en Syrie est autosuffisant, a déclaré ce mercredi le ministère de la Défense au sujet des troupes stationnées sur les bases russes de Hmeimim et Tartous.

Le ministère russe de la Défense a évoqué ce mercredi la situation des forces armées de Russie restant en Syrie.

«C'est un groupe autosuffisant des forces armées de Russie qui stationne actuellement sur le territoire de la Syrie», a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le ministère a ajouté que les troupes présentes sur la base aérienne de Hmeimim et la base de soutien logistique aux forces navales de Tartous déployaient leurs activités conformément au caractère permanent de leur mission. Les infrastructures de ces centres militaires russes se perfectionnent constamment en conformité avec la décision du chef suprême des armées sur le tableau d'effectifs et les moyens matériels stationnant sur une base permanente en Syrie.

La Russie possède deux bases militaires sur le territoire syrien: une base aérienne à Hmeimim et une autre, navale, à Tartous qui ont été installées avec l'aval des autorités officielles syriennes. Le 11 décembre dernier, Vladimir Poutine a ordonné au ministre russe de la Défense et au chef d'état-major général de procéder au retrait du groupe des forces russes en Syrie. En décembre dernier, le Président russe Vladimir Poutine a annoncé le retrait d'une partie du contingent déployé en Syrie, tout en maintenant des militaires russes à Hmeimim et à Tartous.