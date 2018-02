La diplomatie française parle enfin russe, sur son site et sur son compte Twitter

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères propose désormais une version russe du site France diplomatie et de son compte Twitter. À cette occasion, son chef, Jean-Yves Le Drian, a adressé un message aux internautes russophones dans lequel il parle de cette nouveauté.

© Sputnik. Kirill Braga Les 100 Stalingrad qui réconcilient la France et la Russie

Le site et le compte Twitter France diplomatie sont disponibles pour tous les russophones depuis le 9 février. Selon le chef du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, l'objectif principal auquel ils répondent est de faire connaître plus encore la France.

«Chers amis, vous avez devant vous la nouvelle version en russe du site internet de la diplomatie française, France Diplomatie. Elle est destinée à vous tous qui êtes près de 300 millions à travers le monde à vous exprimer dans cette langue que nous apprécions tant en France. L'ambition de ce site est de vous faire découvrir la France d'aujourd'hui, un pays accueillant et engagé dans le monde.»

Selon Jean-Yves Le Drian, les autorités françaises poursuivent leurs efforts pour faciliter la «découverte de la France, par exemple en délivrant des visas en 48 h dès que les conditions le permettent, en veillant à votre sécurité et à votre confort, en modernisant nos infrastructures».

Le russe est ainsi la sixième langue de France Diplomatie, après l'espagnol et l'anglais en 2012, suivis de l'arabe et de l'allemand en 2013. Des versions plus succinctes sont également disponibles en chinois et japonais.