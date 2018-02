Netflix contacte un utilisateur qui a regardé 188 épisodes en 7 jours

La plateforme vidéo Netflix a décidé de s’entretenir avec un de ses utilisateurs qui a visionné 188 épisodes de The Office en seulement sept jours.

Après avoir remarqué qu'un de ses utilisateurs avait regardé 188 épisodes en une semaine, les employés du site Netflix l'ont contacté pour s'assurer qu'il était en bonne santé.

«J'ai reçu un mail de Netflix me demandant si j'allais bien. Ils avaient remarqué que j'étais en ligne non-stop pendant environ une semaine et voulaient vérifier que je me portais bien», a indiqué le jeune homme sur le site Reddit.

Selon lui, cela lui a «fait du bien de savoir que quelqu'un, même un inconnu, travaillant dans le service technique du site, se souciait de ma santé mentale».

Netflix est une entreprise américaine qui propose des films et séries télévisées en flux continu sur le Web partout dans le monde.