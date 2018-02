Le traitement réservé à la Russie par l’Occident, une «erreur fatale»?

Les tentatives des pays occidentaux visant à s'adresser à la sur un ton supérieur pourraient engendrer de «graves différends», affirme la journaliste allemande Gabriele Krone-Schmalz.

À son avis, la politique extérieure de la Russie est défensive du point de vue stratégique, son immense territoire étant entouré d'«ennemis potentiels», ce qui la rend plus vulnérable en comparaison avec les États-Unis sur leur continent. La situation, poursuit-elle, est en outre aggravée par l'élargissement rapide de l'Otan vers l'Est.

Elle a également critiqué certains pays occidentaux pour leur incapacité d'accepter et de respecter la position russe sur la scène internationale.

Ainsi, elle a estimé que l'Otan ne devrait pas intégrer pour l'instant dans ses rangs la Géorgie et l'Ukraine, et que les pays occidentaux devraient renoncer à leurs projets visant à démocratiser la Russie sur le modèle occidental. Tout cela pourrait selon elle créer des conditions préalables à une réconciliation entre la Russie et l'Occident.