Adieu, l’année la plus sécurisée dans l’histoire de l’aviation?

Le crash de l’An-148 dans la région de Moscou dimanche est la première catastrophe aérienne en 2018. Il a ouvert une nouvelle page de l’aviation civile qui n’avait pas connu de drame de cette ampleur pendant plus d’un an. Voyager par avion est-t-il toujours le moyen le plus sécurisé de nos jours?

L'année 2017 a établi un record de sécurité aérienne. Elle a été une période d'«accalmie», peut-on lire dans le rapport, présenté par des experts du portail Aviation Safety Network (ASN) et publié le 30 décembre 2017.

«Le 31 décembre, le record de 398 jours sans aucun accident d'avions de ligne a été établi», souligne le rapport de l'ASN.

Par ailleurs, les experts caractérisent l'année écoulée comme étant «la plus sécurisée» dans l'histoire de l'aviation n'ayant été marqué par aucun accident avec un lourd bilan humain par rapport aux années précédentes.

Néanmoins, la situation s'est vite détériorée en ce début de l'année 2018 avec le crash de l'avion de la compagnie aérienne russe Saratov An-148 qui s'est écrasé dimanche dans la région de Moscou sans aucun survivant. Le bilan est de 71 victimes dont trois enfants.

Malgré tout, l'avion reste le transport le plus sûr

© REUTERS/ Maxim Shemetov Moscou annonce une éventuelle cause du crash du Tu-154 en mer Noire

Toutefois, comme il ressort des données statistiques, malgré le retentissement à travers le globe des catastrophes aériennes, prendre l'avion reste le moyen le plus sûr de voyager.

Ainsi, en 2017, 10 accidents aériens ont été enregistrés avec un bilan de 44 victimes à bord et 35 au sol.

En revanche, si l'on compare les statistiques présentées par l'ASN et l'OMS, on peut remarquer qu'au cours de 2016, 19 accidents meurtriers ont eu lieu dans le ciel, causant la mort à 325 personnes (sans compter le crash de l'avion militaire Tu-154 de 92 personnes qui se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim dans le nord-ouest de la Syrie).

Selon le dernier bilan, présenté par l'Organisation mondiale de santé (OMS), le nombre de décès dus à des accidents de la circulation s'élève à 1,25 million en 2013.

De plus, les experts de l'ASN indiquent qu'en 2017 le rapport est de cinq accidents liés aux avions de fret contre cinq accidents d'avions de ligne. Prenant en compte les statistiques de l'année dernière, les experts ont constaté qu'il y a un décès tous les 7,36 millions vols, brisant ainsi toutes les stéréotypes et faisant de l'aviation le moyen de transport le plus sécurisé.

«Ce n'est pas une surprise»

La baisse du nombre d'accidents en avion «n'est pas une surprise», estime le président de l'ASN , Harro Ranter.

«Depuis 1997, le nombre moyen d'accidents d'avions a connu une baisse constante et persistante, notamment grâce aux efforts entrepris par différentes organisations internationales de l'aviation telles que l'OACI, l'IATA, la Flight Safety Foundation et l'industrie aéronautique», a-t-il expliqué.

D'après les experts du portail hollandais To70, le nombre d'accidents aériens devrait continuer à baisser.

«Le Réseau de la sécurité aérienne a déclaré que 2017 a été reconnu comme l'année la plus sûre de tous les temps.» écrit l'agence Reuters.

«Lorsque j'ai commencé à faire ce métier, il y a 30 ans, mon chef m'a averti qu'il faut se préparer à ce qu'environ 20 avions s'écrasent tous les ans à travers le monde. Heureusement, cette statistique fait désormais partie du passé», affirme le représentant de la société allemande d'assurance AGCS, cité par Rossiyskaya Gazeta.

Moins d'accidents aériens en plus de 60 ans

La baisse de taux d'accidents aériens a commencé dans les années 1950. Les experts expliquent ce phénomène par la mise en fonction de moteurs à réaction et de turbopropulseurs plus sûrs et plus sophistiqués que les anciens moteurs à combustion et explosion.

De plus, le perfectionnement de systèmes de guidage de l'avion, de systèmes de navigation ainsi que l'amélioration du contrôle sur l'espace aérien et la mise en fonction de systèmes permettant d'éviter les collisions ont également eut une part importante dans ce résultat.

Les causes essentielles des crashs aériens

D'après les statistiques, basées sur l'analyse de plus de 1.000 catastrophes aériennes entre 1950 et 2010 (sans compter les accidents d'hélicoptères et d'avions militaires), la cause essentielle du crash dans la plupart des cas reste une erreur du pilote.

Ensuite, environ 20% de crashs sont le résultat du dysfonctionnement technique, de conditions météorologiques défavorables, etc…

Par ailleurs, la plupart des accidents surviennent au décollage (13%) et à l'atterrissage (48%).

Top 5 des catastrophes les plus meurtrières au cours de ces dix dernières années

