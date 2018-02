Les principaux sujets de la conversation Trump-Poutine révélés

Lors d’une conversation téléphonique lundi, les Présidents américain et russe ont abordé des questions présentant un intérêt commun, notamment le problème nucléaire nord-coréen et le conflit israélo-palestinien, a annoncé le service de presse de la Maison-Blanche.

La Maison-Blanche a révélé les sujets que Donald Trump et Vladimir Poutine ont abordés lors d'une conversation téléphonique lundi.

«Le Président Trump a réitéré l'importance de nouvelles mesures pour parvenir à la dénucléarisation de la Corée du Nord», a déclaré le communiqué de l'administration américaine.

D'après la Maison-Blanche, M.Trump a également souligné la nécessité de parvenir à un «durable accord de paix» entre Israël et la Palestine.

«Le Président Poutine a précisé qu'il rencontrera le Président palestinien Mahmoud Abbas plus tard aujourd'hui [lundi], et le Président Trump a déclaré que le moment était venu de travailler sur un accord de paix durable [entre Israël et la Palestine]», a indiqué l'administration du dirigeant américain.

En outre, M.Trump a exprimé ses condoléances à son homologue russe suite au crash de l'An-148 survenu dimanche, et a fait part de sa volonté de contribuer à l'enquête sur la tragédie.