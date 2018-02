Pourquoi le FBI craint-il la Chine?

«Nous dénonçons l'utilisation de collecteurs d'information non conventionnels (professeurs, scientifiques et étudiants) au sein des universités partout dans le pays. Non seulement dans les grandes villes, mais aussi dans les petites villes. Pratiquement dans toutes les branches scientifiques», a déclaré Christopher Wray, directeur du FBI cité par The Washington Examiner.

Selon M.Wray, les agents chinois se servent de l'ouverture et de la «naïveté» de la communauté scientifique afin d'obtenir les données nécessaires.

«Cela constitue une menace non seulement pour l'État américain, mais pour l'ensemble de la société, qui ne devrait pas laisser la situation sans réponse», a-t-il souligné.

Le sénateur républicain Marco Rubio, qui a également assisté à la réunion, a déclaré que la Chine représentait une menace sans précédent pour les États-Unis

«Je ne pense pas que sur les 240 ans d'histoire de notre pays, nous ayons déjà fait face à un concurrent et à un adversaire potentiel de cette envergure et doté de ce pouvoir», a dit le sénateur.