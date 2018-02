Un «incident grave» sur le tarmac de l’aéroport londonien d’Heathrow, des victimes

Un «incident grave» s'est produit mercredi à l'aéroport Heathrow de Londres. Deux véhicules sont entrés en collision sur une piste de circulation au petit matin à proximité du terminal 5. Initialement, la police a fait était de deux blessés parmi les employés de l'aéroport. On a appris ensuite que l'un d'eux avait succombé d'un arrêt cardiaque.

«Nous travaillons avec les services d'urgence», a déclaré à Sputnik un représentant de l'aéroport. «Les pistes restent ouvertes et nous essayons de minimiser les éventuelles inconvénients pour les passagers», a-t-il ajouté.

"'Serious accident' at Heathrow Airport leaves 1 injured, 1 dead" via FOX NEWS https://t.co/FchlamPZyh pic.twitter.com/4ijHpiIKtC — ☺ ANA CASTILLO (@Ana_CastilloD) 14 февраля 2018 г.

Les secours ont dispensé l'aide nécessaire aux deux hommes blessés. L'un, victime d'un traumatisme à une épaule, a été hospitalisé. L'autre a fait une crise cardiaque. Les médecins ont fait tout leur possible pour le réanimer, mais n'y sont pas parvenus.

Après la survenue de cet accident, des centaines de personnes n'ont pu quitter leurs avions, d'autres se sont plaintes des queues et retards provoqués par cette situation exceptionnelle. Selon The Daily Telegraph, au moins une vingtaine de vols n'ont pu décoller à l'heure.

Actuellement, l'aéroport fonctionne normalement, le personnel s'emploie à réduire la longueur des queues. Personne n'a été interpellé à la suite de cet incident, une enquête a été ouverte.

L'aéroport de Heathrow, situé dans la banlieue ouest de Londres, est l'un des plus grands et des plus fréquentés d'Europe et du monde.